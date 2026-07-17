Крупная дочерняя компания Кока-Кола приостановила производство из-за кибератаки

·5·Технологии
Крупная дочерняя компания Кока-Кола приостановила производство из-за кибератаки

Компания Кока-Кола, крупнейший в мире производитель напитков, сообщила, что её бренд молочных продуктов Фаирлифе подвергся кибератаке. В результате атаки программы-вымогателя (рансомваре), осуществленной хакерами, компания была вынуждена временно остановить все производственные линии на территории США. Этот инцидент в очередной раз демонстрирует уязвимость киберзащиты промышленных систем и систем продовольственной безопасности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно официальному отчету, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), хакерская атака напрямую затронула технологические системы предприятия Фаирлифе. Руководство Кока-Кола пока не озвучило точные сроки возобновления производства. Сообщается, что данные ограничения касаются только заводов в США, а подразделения бренда в Канаде продолжают работать в обычном режиме.

Экономические последствия кибератаки

Бренд Фаирлифе является одним из самых быстрорастущих направлений в портфеле Кока-Кола. По предварительным оценкам, объем продаж этого бренда в 2024 году должен был достичь 4 миллиардов долларов. Остановка производства может привести не только к финансовым потерям, но и к дефициту продукции в розничных торговых сетях.

Подобные атаки на крупные предприятия пищевой промышленности происходят не впервые. Например, в 2019 году Аризона Беверагес, а в прошлом году дистрибьюторский гигант УНФИ также сталкивались с подобными проблемами. Тогда на восстановление производственных линий потребовалось несколько недель, что привело к опустошению полок магазинов.

Эксперты отмечают, что из-за полной цифровизации современных производственных процессов, если хакеры проникают в систему и получают контроль, работа всего завода оказывается парализованной. В настоящее время Кока-Кола работает над восстановлением систем в сотрудничестве с правоохранительными органами и экспертами по кибербезопасности.

Хотя продукция Кока-Кола широко популярна на рынке Узбекистана, бренд Фаирлифе предназначен в основном для североамериканского рынка. Тем не менее, сбои в глобальных цепочках поставок и вопросы кибербезопасности являются серьезным предупреждением для всех региональных подразделений международных компаний. На данный момент подробная информация о требованиях хакерской группировки не разглашается.

Coca-ColaFairlifeКибератакаRansomwareТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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