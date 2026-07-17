Илон Маск приобрел компанию APR Энергй за 1 миллиард долларов для проекта xAI

Один из самых богатых людей мира Илон Маск совершил крупную покупку, чтобы обеспечить энергией свой проект в области искусственного интеллекта xAI. Согласно данным, опубликованным изданием Электрек, миллиардер взял под свой контроль компанию APR Энергй, управляющую парком мобильных газовых и дизельных турбин. Примечательно, что эта сделка была заключена без каких-либо официальных объявлений и лишнего шума. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Компания APR Энергй владеет мобильными энергетическими установками общей мощностью более 1 ГВ. Такой огромный энергетический ресурс жизненно необходим для центров искусственного интеллекта Маска, в частности, для суперкомпьютеров, работающих на базе чипов NVIDIA. По мнению отраслевых экспертов, количество электроэнергии, затрачиваемое на обучение и поддержку моделей искусственного интеллекта, в несколько раз превышает потребности традиционных центров обработки данных.

Детали секретной сделки

Информация об этой покупке была раскрыта через документы Федеральной торговой комиссии от 14 мая. Интересно, что сделка была одобрена без дополнительных антимонопольных проверок. Хотя точная сумма в документах не указана, эксперты оценивают стоимость APR Энергй как минимум в 1 миллиард долларов. Эта покупка рассматривается как очередной стратегический шаг Маска на пути к достижению энергетической независимости.

В настоящее время известно, что в центрах обработки данных компании xAI установлено несколько десятков турбин. Однако эта ситуация вызывает возражения со стороны экоактивистов и представителей местных властей. Дело в том, что эти турбины могут значительно загрязнять окружающую среду, но ходят слухи, что Маск обходит экологические нормы ради скорости реализации проекта.

Энергетический кризис и искусственный интеллект

В мире современных технологий дефицит энергии становится одной из самых больших проблем. В то время как такие гиганты, как Google, Microsoft и Amazon, инвестируют в ядерную энергетику и возобновляемые источники для своих дата-центров, Илон Маск предпочел быстрое решение с помощью мобильных турбин. Турбины APR Энергй отличаются тем, что их можно переместить в любую точку при необходимости и запустить в кратчайшие сроки.

Обеспечение дата-центров стабильной энергией является актуальным вопросом и для Узбекистана. Опыт Маска показывает, что даже самые передовые технологические компании не могут полностью отказаться от традиционных источников топлива. Следующие поколения чат-бота Grok, запущенного в рамках проекта xAI, будут обучаться именно за счет энергии, вырабатываемой этими турбинами.

Подводя итог, можно сказать, что эта покупка Илона Маска демонстрирует серьезность его намерений захватить лидерство в гонке искусственного интеллекта. Он вкладывает миллиарды долларов не только в программное обеспечение и чипы, но и в инфраструктуру, обеспечивающую их бесперебойную работу.