В России представлен специальный iPhone 17 Pro, посвященный форуму ПМЭФ 2026

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня 2026 года, российская компания Caviar представила эксклюзивную версию смартфона Apple. Дизайн устройства выполнен в серебристой палитре, отражающей архитектурный стиль и престиж Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основным элементом смартфона является титановая панель, украшенная тонкой золотой гравировкой. На ней изображена панорама города, включая Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. В центре композиции расположен позолоченный герб России, а в нижней части корпуса размещена специальная табличка с надписью «ПМЭФ 2026».

По словам представителей Caviar, данная модель выполнена в стиле «легкого кастома». Это позволяет сохранить оригинальную функциональность, размеры и вес iPhone без изменений. Таким образом, пользователи получают уникальный дизайн при сохранении технологий Apple.

Еще одной особенностью этой серии, выпущенной ограниченным тиражом всего в 26 экземпляров, является ее упаковка. Коробка смартфона оснащена интерактивным экраном, на котором транслируется видеоролик о форуме. Сообщается, что цена iPhone ПМЭФ 2026 начинается от 400 тысяч рублей.