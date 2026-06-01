В России представлен специальный iPhone 17 Pro, посвященный форуму ПМЭФ 2026

·126·Технологии
В России представлен специальный iPhone 17 Pro, посвященный форуму ПМЭФ 2026
Аудиоверсия

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня 2026 года, российская компания Caviar представила эксклюзивную версию смартфона Apple. Дизайн устройства выполнен в серебристой палитре, отражающей архитектурный стиль и престиж Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основным элементом смартфона является титановая панель, украшенная тонкой золотой гравировкой. На ней изображена панорама города, включая Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. В центре композиции расположен позолоченный герб России, а в нижней части корпуса размещена специальная табличка с надписью «ПМЭФ 2026».

По словам представителей Caviar, данная модель выполнена в стиле «легкого кастома». Это позволяет сохранить оригинальную функциональность, размеры и вес iPhone без изменений. Таким образом, пользователи получают уникальный дизайн при сохранении технологий Apple.

Еще одной особенностью этой серии, выпущенной ограниченным тиражом всего в 26 экземпляров, является ее упаковка. Коробка смартфона оснащена интерактивным экраном, на котором транслируется видеоролик о форуме. Сообщается, что цена iPhone ПМЭФ 2026 начинается от 400 тысяч рублей.

AppleiPhoneCaviarТехнологииСмартфон
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram