Южнокорейский стартап Унастелла привлек 24 млн долларов на ракетные проекты

·86·Технологии
Южнокорейский стартап Унастелла привлек 24 млн долларов на ракетные проекты
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В то время как SpaceX готовится к крупнейшему в истории ИПО, гонка за создание ракет-носителей нового поколения накаляется. Стартапы из Австралии, Индии, Японии и Южной Кореи стремятся занять свое место на рынке, где долгое время доминировали США и Китай. Четырехлетний южнокорейский стартап Унастелла привлек 24 миллиона долларов в раунде финансирования серии Б, доведя общую сумму привлеченных средств до 44 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Базирующаяся в Сеуле компания разрабатывает собственные ракеты-носители и двигатели. Основатель и генеральный директор Унастелла Чжэ Пак в интервью TechCrunch отметил, что главная цель компании — запуск малых спутников. В мае 2025 года компания успешно запустила свою ракету Уна Экспресс-И с территории Южной Кореи.

Унастелла использует систему топлива на основе керосина и жидкого кислорода — один из самых надежных методов, применяемых в серии Фалкон компании SpaceX. Кроме того, компания использует электронасос вместо традиционного турбонасоса. Эта технология, протестированная Rocket Lab, является более дешевой и простой. Хотя электронасосы тяжелее и снижают полезную нагрузку, Чжэ Пак объяснил это решение стратегией быстрого выхода на рынок.

Глава компании Чжэ Пак начал свою карьеру с работы над ракетой Нури, разработанной Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ). Позже он получил опыт работы с двигателями европейских ракет в Германском центре авиации и космонавтики. В настоящее время Унастелла самостоятельно выполняет все процессы: от проектирования и производства до анализа полетных данных.

Хотя стартап пока не приносит прибыли, Алтос Вентурес, Кореа Девелопмент Банк и другие инвесторы верят в его будущее. Ожидается, что запланированный на конец этого года запуск ракеты УНА ЭКсПРЭСС-ИИ на высоту 100 километров откроет для компании новые возможности для партнерства.

UnastellaSpaceXКосмосРакетаЮжная Корея
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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