Фермер вырастил гигантский чеснок и установил рекорд

Британский фермер вновь привлек внимание общественности своим необычным урожаем. 67-летний садовод Грэм Барратт из английского города Глостер установил очередной рекорд, вырастив гигантскую головку чеснока весом почти 2 килограмма.

Согласно данным Те Вашингтон Пост, вес рекордного чеснока составил 1,75 килограмма, а диаметр — около 19 сантиметров. Это в 5 раз больше обычных размеров чеснока. Барратт посадил чеснок в сентябре 2025 года, а урожай собрал в июне 2026 года.

«Я сразу понял, что достиг очень редкого результата», — говорит садовод-рекордсмен.

Сообщается, что это десятый мировой рекорд Грэма Барратта за последние два года. Ранее ему удавалось устанавливать рекорды в таких категориях, как самая тяжелая люффа (растение, используемое как натуральная губка), самый тяжелый сельдерей, самый тяжелый томатильо и самый длинный стручок гороха.

Бывший телекоммуникационный менеджер Барратт начал серьезно заниматься выращиванием гигантских овощей после выхода на пенсию 12 лет назад. По его словам, для достижения таких результатов необходимы плодородная почва, качественные семена, благоприятная погода и, конечно, немного удачи.

Фермер планирует высушить рекордный чеснок, чтобы сохранить семена и в следующем сезоне еще больше улучшить свой результат.