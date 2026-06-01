Представлен МиниМакс М3: модель мощнее GPT-5.5 и Gemini 3.1 Pro

Китайская компания МиниМакс официально представила свою новую флагманскую разработку — модель искусственного интеллекта М3. Она основана на новой архитектуре МиниМакс Спарсе Аттентион (МСА), предназначенной для эффективной работы с большими объемами данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Модель МиниМакс М3 поддерживает сверхдлинное контекстное окно до 1 миллиона токенов. Это мультимодальная система, способная анализировать не только текст, но и изображения и видео. Она также адаптирована для агентских сценариев, таких как управление рабочим столом компьютера и выполнение сложных многоэтапных задач.

Согласно внутренним тестам компании, М3 показывает высокие результаты в ряде бенчмарков. В частности, в тесте СВЭ-Бенч Pro она обошла модели GPT-5.5 и Gemini 3.1 Pro, приблизившись к уровню Опус 4.7. В создании СВГ-графики она даже превзошла Опус 4.7.

В мультимодальном тесте ОмниДокБенч система доказала свое превосходство над Gemini 3.1 Pro. В рейтинге агентских сценариев Клав-Эвал модель демонстрирует один из лучших результатов. В настоящее время доступ к новой модели открыт через МиниМакс Коде, API и специальные тарифные планы.