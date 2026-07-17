Мэр Сан-Франциско ужесточает правила после пробок, вызванных роботакси Ваймо

·47·Технологии
Мэр Сан-Франциско ужесточает правила после пробок, вызванных роботакси Ваймо

Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури, несмотря на поддержку технологических инноваций, призвал принять строгие меры по регулированию деятельности беспилотных автомобилей. Причиной стала массовая пробка, произошедшая 4 июля этого года с участием роботакси Ваймо, которая на несколько часов парализовала движение на улицах города. Этот инцидент усилил опасения по поводу поведения автономных транспортных средств в непредвиденных ситуациях. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно сообщению издания TechCrunch, мэр Лури направил официальное письмо регуляторам штата с просьбой ввести новые, более строгие требования для роботакси. Дело в том, что во время праздничных мероприятий десятки машин Ваймо остановились посреди дороги из-за разрядки аккумуляторов или технических неисправностей. Эта ситуация помешала движению не только обычных водителей, но и общественного транспорта, а также спецтехники.

Вопрос надежности в чрезвычайных ситуациях

Дэниел Лури в своем обращении подчеркнул, что действующее законодательство штата Калифорния не в полной мере охватывает поведение автономных транспортных средств в чрезвычайных ситуациях. По его словам, роботакси должны не только безопасно передвигаться в обычных условиях, но и надежно работать во время непредвиденных событий, таких как массовые мероприятия или отключения электроэнергии. По мнению мэра, нынешние правила не готовы к таким сложным ситуациям.

Согласно предлагаемым новым правилам, компании-производители роботакси должны продемонстрировать четыре основные способности:

  • Оперативное удаление неисправных или остановившихся транспортных средств с полос движения;
  • Возможность изменения маршрутов, зон обслуживания и точек посадки пассажиров в режиме реального времени;
  • Обмен операционными данными с местными государственными органами в режиме реального времени;
  • Прохождение специальных тестов по работе в условиях большого скопления людей и сложного трафика.
В настоящее время в Сан-Франциско обслуживают около 1000 роботакси компании Ваймо. С этим показателем она является крупнейшим оператором в регионе. Также на рынке пытаются закрепиться проекты роботакси от Зукс (принадлежит Amazon) и совместные проекты с Uber. Tesla пока не имеет разрешения на полностью автономное беспилотное управление и предлагает услуги под контролем водителя.

Сан-Франциско и Кремниевая долина долгое время остаются основной испытательной площадкой для автономных технологий. Шесть компаний, включая Нуро, Ваймо и Зукс, имеют право проводить беспилотные испытания. Однако последние события показывают, что наряду с технологическим прогрессом необходимо обновлять правовую базу для обеспечения городской инфраструктуры и безопасности жителей.

Эксперты отмечают, что, хотя правила Калифорнии значительно строже, чем в других штатах США, инцидент с Ваймо доказал наличие пробелов в системе. Если предложения мэра будут приняты, это может стать новым стандартом регулирования деятельности роботакси не только в Сан-Франциско, но и во всем мире.

WaymoРоботаксиСан-ФранцискоТехнологииАвтономный Автомобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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