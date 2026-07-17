Запуск ракеты Starship В3 компании SpaceX был неожиданно прерван

·54·Технологии
Запуск ракеты Starship В3 компании SpaceX был неожиданно прерван

Компания SpaceX под руководством Илона Маска в четверг отменила запуск модернизированного третьего поколения (В3) ракетной системы Starship на своем полигоне в Южном Техасе за считанные секунды до старта. После того как двигатели ракеты были зажжены, автоматическая система неожиданно приняла решение остановить процесс. Эта неудача может оказать существенное влияние на технологические и финансовые планы компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Илон Маск на своей странице в социальной сети Кс сообщил, что автоматическая система защиты сработала из-за того, что некоторые двигатели не запустились. «Некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматической отмене полета. Надеемся, что через несколько дней попробуем снова», — написал миллиардер. В рамках этой миссии SpaceX планировала впервые вывести на орбиту третье поколение спутников Starlink.

Технические неисправности и детали полета

Процесс подготовки к полету изначально шел по плану. Лишь за одну минуту до конца обратного отсчета произошла кратковременная задержка, однако проблему быстро устранили, и процесс продолжился. Тем не менее, в момент запуска, когда сработала система водяного охлаждения и двигатели ускорителя Super Heavy начали воспламеняться, система полностью отключилась. Согласно графическим данным трансляции SpaceX, четыре новых двигателя Raptor не зажглись.

Напомним, что это была вторая попытка запуска модели Starship В3. Первый испытательный полет, проведенный в мае, завершился противоречивыми результатами. Тогда ракета смогла оторваться от площадки, но ускоритель Super Heavy потерпел неудачу при посадке в Мексиканский залив. После этого Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) провело проверку и лишь в начале этой недели разрешило повторный запуск.

Финансовые потери и реакция рынка

Эта неудачная попытка пришлась на неблагоприятное для SpaceX время. 12 июня компания провела историческое IPO (первичное публичное размещение акций), привлекая более 85 миллиардов долларов. Хотя тогда стоимость компании приблизилась к уровню таких гигантов, как Amazon и Microsoft, за последний месяц цена акций продолжает снижаться.

После неудачного старта в четверг акции SpaceX подешевели еще более чем на 4% после закрытия торгов. В настоящее время цена ценных бумаг упала даже ниже показателя в 135 долларов, зафиксированного во время IPO. Это вызывает определенные опасения у инвесторов относительно планов компании на ближайшее будущее.

Проекты Starship и Starlink являются основными столпами стратегии SpaceX. Компания стремится доказать экономическую эффективность концепции «орбитальных центров обработки данных». Starlink на данный момент остается самой прибыльной и единственной приносящей доход частью бизнеса SpaceX, поэтому успешный вывод спутников нового поколения на орбиту имеет для компании жизненно важное значение.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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