AMD представила новый процессор Ryzen 7 7700Кс3Д: новый рекорд энергоэффективности

·1·Технологии
AMD представила новый процессор Ryzen 7 7700Кс3Д: новый рекорд энергоэффективности

Компания AMD, один из ведущих игроков на рынке полупроводников, сняла эмбарго на публикацию обзоров своего нового игрового процессора Ryzen 7 7700Кс3Д и разрешила независимым тестировщикам обнародовать данные об устройстве. Эта новость вызывает большой интерес в мире современных компьютерных технологий, поскольку процессор обещает не только высокую производительность, но и беспрецедентную энергоэффективность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, модель Ryzen 7 7700Кс3Д является несколько упрощенной и более доступной версией своего «старшего брата» — популярного процессора 7800Кс3Д. Эксперты особо отметили, что главной особенностью нового чипа является баланс между ценой и энергопотреблением. Устройство оценивается примерно в 330 долларов, что делает его наиболее привлекательным выбором для игровых систем среднего уровня.

Производительность и возможности в играх

Проведенные тесты показали, что в играх в формате Фулл ХД Ryzen 7 7700Кс3Д отстает от более мощной модели 7800Кс3Д всего на 3-4 процента. При повседневном использовании и в реальном игровом процессе заметить такую небольшую разницу практически невозможно. В сложных рабочих приложениях этот показатель составляет 6-7 процентов, однако цена и другие преимущества процессора полностью компенсируют эту разницу.

Сильной стороной нового процессора является его низкий нагрев и крайне малое энергопотребление. Среди представленных на рынке настольных (десктоп) процессоров Ryzen 7 7700Кс3Д был признан самой экономичной моделью. Это позволяет пользователям сэкономить средства на покупке дорогостоящих систем охлаждения.

Почему это важно?

Учитывая высокий спрос на продукцию AMD, появление этой модели станет отличным решением для тех, кто хочет собрать доступный, но мощный компьютер. 7700Кс3Д — идеальный вариант для пользователей, стремящихся снизить потребление электроэнергии и обеспечить бесшумную работу системы.

Подводя итог, можно сказать, что компания AMD сделала очередной важный шаг в конкуренции с Intel, расширив линейку своей продукции. Основные характеристики нового процессора включают:

  • Высокий уровень энергоэффективности;
  • Низкие рабочие температуры;
  • Обеспечение высокой частоты кадров (FPS) в играх;
  • Конкурентоспособная цена — 330 долларов;
  • Полная совместимость с платформой АМ5.
По мнению экспертов, у Ryzen 7 7700Кс3Д есть все шансы стать одним из самых продаваемых игровых процессоров в ближайшие месяцы. Это одно из немногих устройств, сочетающее в себе современные технологии и экономичность.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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