Неожиданное открытие за орбитой Плутона: у малого объекта обнаружена атмосфера

Международная наблюдательная кампания TABASCO и группа академических исследователей обнаружили атмосферу у транснептунового объекта (612533) 2002 XV93, расположенного на окраине Солнечной системы. Это первый случай в истории, когда газовая оболочка найдена у малого небесного тела радиусом менее 1000 км. До этого момента считалось, что в поясе Койпера полноценной атмосферой обладает только Плутон. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Открытие было сделано 10 января 2024 года путем наблюдения за процессом покрытия звездой данного объекта (оккультация). Данные, полученные с помощью сети наземных станций, показали, что кривая блеска снижалась плавно, а не резко. Это явление вызвано преломлением (рефракцией) световых лучей в слоях атмосферы и нехарактерно для безвоздушных тел.

Согласно полученным данным, радиус объекта 2002 XV93 составляет около 235 км, а давление на поверхности — в диапазоне 100–200 нанобар. Этот показатель значительно выше, чем предполагалось для других крупных транснептуновых объектов. Использование сети телескопов с малой апертурой (0,2–1,05 м), оснащенных высокоскоростными CMOS-камерами, доказало важность сотрудничества астрономов-любителей и профессионалов.

С физической точки зрения это открытие является настоящим парадоксом. При таких малых размерах и низкой температуре (40–50 К) газы должны были быстро рассеяться в космическом пространстве. Ученые объясняют наличие атмосферы двумя сценариями: первый — продолжающаяся криовулканическая активность, второй — выброс летучих веществ в результате столкновения с другим ледяным телом в последние 100 лет.

Эта находка радикально меняет представления об эволюции малых тел в космосе. Запланированные в будущем спектроскопические исследования помогут определить состав атмосферы и ее стабильность. Если давление со временем упадет, это станет следствием столкновения, если останется стабильным — результатом внутренних геологических процессов.