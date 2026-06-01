Неожиданное открытие за орбитой Плутона: у малого объекта обнаружена атмосфера

·79·Технологии
Неожиданное открытие за орбитой Плутона: у малого объекта обнаружена атмосфера
Аудиоверсия

Международная наблюдательная кампания TABASCO и группа академических исследователей обнаружили атмосферу у транснептунового объекта (612533) 2002 XV93, расположенного на окраине Солнечной системы. Это первый случай в истории, когда газовая оболочка найдена у малого небесного тела радиусом менее 1000 км. До этого момента считалось, что в поясе Койпера полноценной атмосферой обладает только Плутон. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Открытие было сделано 10 января 2024 года путем наблюдения за процессом покрытия звездой данного объекта (оккультация). Данные, полученные с помощью сети наземных станций, показали, что кривая блеска снижалась плавно, а не резко. Это явление вызвано преломлением (рефракцией) световых лучей в слоях атмосферы и нехарактерно для безвоздушных тел.

Согласно полученным данным, радиус объекта 2002 XV93 составляет около 235 км, а давление на поверхности — в диапазоне 100–200 нанобар. Этот показатель значительно выше, чем предполагалось для других крупных транснептуновых объектов. Использование сети телескопов с малой апертурой (0,2–1,05 м), оснащенных высокоскоростными CMOS-камерами, доказало важность сотрудничества астрономов-любителей и профессионалов.

С физической точки зрения это открытие является настоящим парадоксом. При таких малых размерах и низкой температуре (40–50 К) газы должны были быстро рассеяться в космическом пространстве. Ученые объясняют наличие атмосферы двумя сценариями: первый — продолжающаяся криовулканическая активность, второй — выброс летучих веществ в результате столкновения с другим ледяным телом в последние 100 лет.

Эта находка радикально меняет представления об эволюции малых тел в космосе. Запланированные в будущем спектроскопические исследования помогут определить состав атмосферы и ее стабильность. Если давление со временем упадет, это станет следствием столкновения, если останется стабильным — результатом внутренних геологических процессов.

КосмосАстрономияПлутонПояс КойпераНаука
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram