Surface уровня RTX 5070: представлен ноутбук с чипом Nvidia RTX Спарк

Компании Microsoft и Nvidia официально анонсировали Surface Laptop Ultra — новый 15-дюймовый ноутбук, который называют самым мощным устройством в истории линейки Surface. Новинка основана на недавно представленном Арм-чипе Nvidia RTX Спарк, который обещает высокую производительность и энергоэффективность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Процессор RTX Спарк представляет собой высокопроизводительную однокристальную систему с 20 ядрами CPU и 6144 ядрами КУДА. В максимальных конфигурациях устройство может быть оснащено до 128 ГБ объединенной памяти (унифиед меморй), однако в продажу поступят и более простые версии, начиная с 16 ГБ. Производительность искусственного интеллекта достигает 1 петафлопса, а графическая мощность сопоставима с уровнем GeForce RTX 5070.

В основе ноутбука лежит архитектура, близкая к решениям ДГКс Спарк, предназначенным для АИ-разработчиков. Surface Laptop Ultra оснащен 15-дюймовым мини-ЛЭД дисплеем с плотностью 262 ппи и яркостью до 2000 нит в режиме ХДР. Также устройство получило увеличенный тактильный тачпад.

Набор интерфейсов включает порты USB-C, УСБ-А, HDMI, слот для СД-карт и разъем для наушников. Корпус представлен в темно-сером и серебристом цветах. Ожидается, что продажи других устройств на базе RTX Спарк от партнеров Microsoft и Nvidia начнутся осенью текущего года.