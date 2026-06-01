Страва начала борьбу с ИИ-скрейперами перед ИПО

Компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) нуждаются в огромных массивах данных для обучения своих моделей. Чтобы удовлетворить эту потребность, многие стартапы агрессивно собирают данные, обходя правила интернета, включая файлы роботс.ткст. Фитнес-платформа и социальная сеть для бегунов Страва объявила о принятии жестких мер против этой проблемы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания усилила безопасность своего веб-сайта, внедрив ограничение: теперь такие данные, как публичные профили и списки клубов, доступны только зарегистрированным пользователям. Ранее эта информация была открытой, но теперь она скрыта за аутентификацией для защиты от несанкционированного ИИ-скрейпинга. Кроме того, Страва сделала API для разработчиков платным, установив ежемесячную подписку в размере 11,99 долларов.

Генеральный директор Страва Майкл Мартин в интервью TechCrunch подчеркнул, что неконтролируемый ИИ-скрейпинг может привести к деградации открытого интернета. По его словам, ИИ-компании снижают производительность сайта в погоне за данными и даже пытаются получить доступ к системе в обход условий API. Мартин, в частности, обвинил стартап Perplexity в скрытом сборе данных через различные сервисы, несмотря на запреты.

Компания планирует закрыть некоторые конечные точки API и внедрить стандарт Модел Контекст Протокол (МКП). Это позволит Страва лучше контролировать, какие данные и как распространяются. Хотя эти изменения были встречены критикой со стороны разработчиков сторонних приложений, компания считает приоритетной задачей защиту пользовательских данных и упорядочивание своих ресурсов перед ИПО.