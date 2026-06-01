Представлен Huawei nova 16 Ultra: аккумулятор 7000 мАч и камера 200 Мп

·559·Технологии
Представлен Huawei nova 16 Ultra: аккумулятор 7000 мАч и камера 200 Мп
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Компания Huawei официально представила в Китае самый продвинутый смартфон новой серии — nova 16 Ultra. Устройство оснащено огромным аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт, беспроводной 50 Вт и обратной беспроводной 7,5 Вт. Корпус защищен от воды и пыли по стандартам ИП68 и ИП69. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Смартфон получил 6,84-дюймовую ЛТПО ОЛЭД-панель с разрешением Фулл ХД+ и частотой обновления 120 Гц. Экран защищен прочным стеклом Кунлун Гласс, а его пиковая яркость достигает 6000 нит. На передней панели расположены 50-мегапиксельная селфи-камера и специальный спектральный датчик.

Аппаратная часть устройства базируется на процессоре Кирин 9010С, работающем под управлением новой операционной системы HarmonyOS 6.1. Также nova 16 Ultra поддерживает спутниковую связь, в частности, возможность обмена сообщениями через систему Беиду.

Блок основной камеры имеет необычный дизайн с отделкой из экокожи. Он включает 200-мегапиксельный сенсор РЙЙБ (с ОИС), 50-мегапиксельный телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом и еще один 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. В Китае версия с 256 ГБ памяти стоит от 695 долларов, а топовая версия с 1 ТБ — 855 долларов. Официальные продажи стартуют 6 июня.

HuaweiNova 16 UltraСмартфонKirinТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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