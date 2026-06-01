ВТБ запускает специальный онлайн-банк для детей и подростков

·45·Технологии
ВТБ запускает специальный онлайн-банк для детей и подростков
Аудиоверсия

Осенью текущего года банк ВТБ запустит специализированный сервис онлайн-банкинга, предназначенный для детей в возрасте от 6 до 14 лет. Об этом сообщила первый заместитель председателя правления банка Ольга Скоробогатова в преддверии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Через новую платформу клиенты в возрасте 6–14 лет смогут совершать денежные переводы по номеру телефона, оплачивать покупки по КР-коду, а также пользоваться «умной» лентой с советами по накоплениям и безопасности. В приложение также будет интегрирован обучающий чат-бот.

Для подключения к сервису родителям необходимо заказать карту ВТБ или платежный стикер, указав мобильный номер ребенка. Функции контроля расходов и установки лимитов будут доступны родителям в основном приложении банка.

Кроме того, для подростков от 14 до 18 лет готовится сервис «второй руки». Эта функция позволит родителям дистанционно подтверждать операции, совершаемые их детьми на сумму, превышающую установленный лимит.

VTBОнлайн-банкФинтехДетиТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джамес Вебб обнаружил метан на планете в 335 световых годах от ЗемлиСегодня, 12:51Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram