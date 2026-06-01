ВТБ запускает специальный онлайн-банк для детей и подростков

Осенью текущего года банк ВТБ запустит специализированный сервис онлайн-банкинга, предназначенный для детей в возрасте от 6 до 14 лет. Об этом сообщила первый заместитель председателя правления банка Ольга Скоробогатова в преддверии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Через новую платформу клиенты в возрасте 6–14 лет смогут совершать денежные переводы по номеру телефона, оплачивать покупки по КР-коду, а также пользоваться «умной» лентой с советами по накоплениям и безопасности. В приложение также будет интегрирован обучающий чат-бот.

Для подключения к сервису родителям необходимо заказать карту ВТБ или платежный стикер, указав мобильный номер ребенка. Функции контроля расходов и установки лимитов будут доступны родителям в основном приложении банка.

Кроме того, для подростков от 14 до 18 лет готовится сервис «второй руки». Эта функция позволит родителям дистанционно подтверждать операции, совершаемые их детьми на сумму, превышающую установленный лимит.