105 миллионов сигналов и все с Земли: УКЛА завершил десятилетнее исследование

·68·Технологии
105 миллионов сигналов и все с Земли: УКЛА завершил десятилетнее исследование
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Радиоастрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (УКЛА) опубликовали результаты десятилетней программы по поиску технологических признаков внеземных цивилизаций. Исследования проводились с помощью 100-метрового радиотелескопа Грин Банк на частотах от 1,15 до 1,73 ГГц. В ходе наблюдений ученые проанализировали более 70 тысяч звездных систем и зафиксировали около 105,7 миллиона сигналов-кандидатов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Несмотря на огромный объем данных, ни один сигнал не прошел проверку. Все кандидаты в итоге оказались земными радиопомехами, исходящими от спутниковой связи и других антропогенных источников. Однако исследователи считают это не неудачей, а важным научным результатом. Для проверки надежности методов поиска в систему вводились искусственные тестовые сигналы, и алгоритмы смогли обнаружить их с точностью от 94% до 98,7%.

В процессе анализа применялись методы машинного обучения, включая сверточные нейронные сети семейства РесНет. Эти технологии помогли автоматически отделять полезные сигналы от шумов. Также волонтеры платформы Зуниверсе приняли активное участие в подготовке набора данных для обучения алгоритмов. В исследовании учитывались даже сложные эффекты, такие как доплеровское смещение частоты, возникающее в результате вращения планет.

Согласно полученным результатам, стало известно, что мощные радиопередатчики крайне редко встречаются в близкой к нам части галактики. Расчеты показывают, что с вероятностью 95% менее чем одна из 16 тысяч звездных систем может излучать мощный сигнал на расстоянии до 20 тысяч световых лет. Для сравнения, чувствительности этого поиска было достаточно для обнаружения сигнала уровня знаменитой обсерватории Арекибо на расстоянии в несколько сотен световых лет.

Авторы также обратили внимание на ограниченность государственного финансирования проектов, подобных СЭТИ. В настоящее время такие исследования проводятся в основном за счет частных фондов. Хотя в этот раз инопланетяне не были найдены, проект доказал, насколько важна роль искусственного интеллекта и волонтеров в обработке астрономических данных.

КосмосАстрономияИскусственный ИнтеллектUCLASETI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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