Samsung выпустила обновление One UI 8.5 для моделей Galaxy A34, А54 и М36

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Samsung выпустила обновление One UI 8.5 для моделей Galaxy A34, А54 и М36
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Компания Samsung расширяет распространение финальной версии оболочки One UI 8.5 для смартфонов среднего сегмента. Сегодня обновление стало доступно для модели Galaxy A34 — программное обеспечение под номером А346НКСУЭФЗЭ6 официально вышло в Южной Корее. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Также версия One UI 8.5 была выпущена для смартфонов Galaxy М36 (известного на корейском рынке как Galaxy Джумп 4) и Galaxy A54 (Galaxy Куантум 4). Размер обновления для Galaxy М36 составляет около 3 ГБ и включает патч безопасности за май 2026 года.

В то же время Samsung расширила географию обновления для более новых моделей Galaxy А55 и Galaxy А35. Теперь One UI 8.5 доступна и для пользователей в Индии, а в ближайшее время начнется распространение в других странах.

Ключевые особенности интерфейса One UI 8.5 — обновленный дизайн с улучшенными эффектами прозрачности и размытия (блур), полностью настраиваемая панель быстрых настроек, а также дополнительные варианты шрифтов для часов на экране блокировки. Кроме того, Samsung добавила новые обои, улучшенное приложение «Погода» и расширенные функции «Часов».

SamsungGalaxyOne UI 8.5СмартфонОбновление
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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