Ученые раскрыли тайну сверхдлинных радиосигналов из космоса

·115·Технологии
Ученые раскрыли тайну сверхдлинных радиосигналов из космоса
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Австралийские ученые впервые объяснили природу редких сверхдлинных радиовсплесков, длящихся от нескольких десятков минут до нескольких часов. Ранее происхождение таких сигналов связывали с нейтронными звездами, однако новое исследование показало, что источником является двойная система, состоящая из белого и красного карликов. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает Ixbt.com.

Наблюдения проводились с помощью австралийского радиотелескопа ASKAP. В центре исследования оказался объект ASKAP J1745 5051, ставший первым идентифицированным источником LPT-сигналов (long-period transients). Для подтверждения своих выводов астрономы также использовали данные орбитальных рентгеновских телескопов, включая «Спектр-РГ».

По данным ученых, в такой системе белый карлик постепенно поглощает материю красного карлика. Это взаимодействие вызывает длительные и сложные вспышки радиоволн и рентгеновского излучения. При этом сигнал имеет переменную структуру, что кардинально отличает его от обычных коротких радиовсплесков.

Это открытие важно не только для понимания природы сигналов, но и для изучения материи в экстремальных магнитных и гравитационных полях, которые невозможно воспроизвести в земных условиях. Такие системы служат уникальными природными лабораториями во Вселенной.

КосмосАстрономияASKAPРадиосигналыНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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