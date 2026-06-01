DuckDuckGo упростил доступ к поиску без искусственного интеллекта

·43·Технологии
DuckDuckGo упростил доступ к поиску без искусственного интеллекта
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Альтернативная поисковая система DuckDuckGo представила новые возможности для пользователей, настроенных против ИИ, на фоне растущего потока аудитории. Компания запустила специальные расширения для браузеров Chrome и Фирефокс. С их помощью пользователи могут установить ноаи.duckduckgo.ком в качестве основного поисковика. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

При включении новой системы пользователи перенаправляются на страницу, свободную от ответов, созданных ИИ, предложений чат-ботов и изображений, сгенерированных нейросетями. Представители DuckDuckGo отметили, что этот шаг был предпринят для удобства сторонников традиционного поиска после того, как Google объявила о переходе на формат, полностью основанный на ИИ.

Согласно статистике, с момента анонса изменений в Google посещаемость DuckDuckGo резко возросла. В частности, еженедельные посещения страницы поиска без ИИ выросли на 30%, а количество установок приложения в США увеличилось на 18,1%. Пользователи ищут формат «10 синих ссылок» вместо функции AI Овервиевс от Google.

Стоит отметить, что DuckDuckGo не выступает полностью против технологий ИИ. Компания продолжает предлагать собственный АИ-чат-бот и платные подписки для работы с различными нейросетевыми моделями. Однако цель компании — предоставить пользователям выбор и право видеть результаты поиска без искусственного вмешательства.

В ближайшее время DuckDuckGo обновит расширения Привакй Эссентиалс для браузеров Эдге и Опера. Это позволит пользователям более точно управлять настройками ИИ. Для пользователей браузера DuckDuckGo эти параметры сохраняются автоматически.

DuckDuckGoGoogleИскусственный ИнтеллектБраузерТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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