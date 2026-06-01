Revolut начал выход на рынок Индии

Британский финтех-гигант Revolut начал предоставлять свои услуги пользователям в Индии в рамках контролируемой бета-программы перед полноценным запуском. Компания открыла регистрацию в начале этого года, и сейчас несколько тысяч пользователей из списка ожидания получили доступ к приложению. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

По словам представителя Revolut, локализованная бета-версия приложения для индийского рынка уже доступна в Google Play Сторе и Apple App Store. Цель этого этапа — собрать отзывы о работе продукта и улучшить клиентский опыт перед открытием платформы для широкой аудитории. В настоящее время в списке ожидания находится около 450 тысяч человек.

Участники бета-программы могут использовать платежи УПИ, электронные кошельки, локальные и мультивалютные дебетовые карты, а также виртуальные карты. Однако из-за требований к банковской лицензии семейные или совместные счета на индийском рынке пока не представлены. Компания планирует открыть регистрацию для всех пользователей в ближайшем будущем.

Revolut работает над выходом на рынок Индии с 2021 года. В 2022 году компания приобрела предприятие Арвог Форекс, укрепив свой регуляторный потенциал и получив лицензию ППИ от Резервного банка Индии. Эта лицензия позволяет компании предлагать услуги, интегрированные с цифровыми кошельками и сетью УПИ.

Компания планирует привлечь 20 миллионов пользователей в Индии к 2030 году и обеспечить объем транзакций не менее 7 миллиардов долларов. Revolut нацелен в основном на активных пользователей цифровых технологий в возрасте от 25 до 45 лет.