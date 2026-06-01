SpaceX может выпустить крупный объем акций для будущих сделок

·76·Технологии
SpaceX может выпустить крупный объем акций для будущих сделок
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Компания SpaceX под руководством Илона Маска предупредила инвесторов о возможности выпуска «крупного объема капитала» в рамках транзакций, которые будут реализованы после предстоящего ИПО. Этот новый пункт появился в официальной поправке к заявке на ИПО, опубликованной компанией в прошлом месяце. Отраслевые эксперты связывают это со слухами о том, что Маск планирует в конечном итоге объединить свои космические проекты и проекты в области искусственного интеллекта с Tesla. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В последнее время SpaceX стала довольно активной в процессах слияний и поглощений (М&А). В прошлом году в состав компании вошла xAI Маска, а недавно было подписано соглашение, позволяющее приобрести стартап Cursor после ИПО в обмен на акции стоимостью 60 миллиардов долларов. Компания планирует привлечь 75 миллиардов долларов после выхода на биржу Насдак, однако часть этих средств будет направлена на погашение долгов xAI и платформы Кс.

Предупреждение в документе, по-видимому, призвано подготовить инвесторов к вероятности значительного размытия (дилутион) стоимости акций. Такая ситуация может возникнуть, в частности, при крупном слиянии с Tesla. Хотя подобная сделка должна пройти строгий контроль со стороны правовых и регулирующих органов, а также получить одобрение акционеров Tesla, все решения со стороны SpaceX остаются исключительно в руках Маска.

Акции компании разделены на три основных класса, что позволяет Илону Маску сохранять контроль. Акции класса А, находящиеся в публичном обращении, имеют один голос, в то время как акции класса Б, принадлежащие только Маску, дают право на 10 голосов. Также существуют акции класса К без права голоса, которые Маск может использовать для приобретения других компаний, не снижая свою управленческую власть.

SpaceXElon MuskTeslaIPOТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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