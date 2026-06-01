Бывший технический директор Meta привлек 250 млн долларов для климатических проектов

·50·Технологии
Бывший технический директор Meta привлек 250 млн долларов для климатических проектов
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Венчурная компания Гигаскале, основанная бывшим техническим директором (CTO) Meta Майком Шрепфером, в понедельник объявила о создании нового фонда в размере 250 миллионов долларов для поддержки предпринимателей, «перестраивающих физическую экономику». Фонд сосредоточится на энергетике, инфраструктуре электросетей и критически важных полезных ископаемых. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Гигаскале идет против общего спада в отрасли, сохраняя твердый фокус на климатических технологиях (климате теч). Второй фонд компании станет логическим продолжением инвестиционной стратегии, которую Майк Шрепфер реализовывал последние три года. На данный момент Гигаскале инвестировала в такие известные стартапы, как Коммонвеалт Фусион Сйстемс, Херон Повер, Милл и Форм Энергй.

В последние годы сектор климатических технологий стал сильнее зависеть от энергетики и инфраструктуры из-за потребностей AI (искусственного интеллекта). В то время как спрос на электроэнергию растет, инвестиции в новые источники энергии и способы их доставки открывают большие возможности. Шрепфер привел солнечную энергию в качестве примера дешевой и быстрой технологии, захватывающей рынок.

AI и процессы масштабной электрификации затрудняют подключение компаний к общей сети. В результате многие предприятия стремятся создавать собственные источники энергии. Например, очереди на газовые турбины растянулись до начала 2030-х годов. В условиях такого дефицита энергии ожидается, что на рынке победят стартапы, способные поставлять энергию дешевле и гибче.

Гигаскале не ограничивается только производством энергии. Компания также ищет новые возможности в таких направлениях, как инфраструктура электросетей, критические минералы и «физический AI» (фйсикал AI). Это стратегический шаг, направленный на объединение технологического опыта Шрепфера с решением климатических проблем.

MetaGigascaleМайк ШрепферКлиматические технологииИскусственный интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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