Лаборатория искусственного интеллекта Anthropic, создатель чат-бота Claude, конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций (ИПО). Компания, оцениваемая примерно в 1 триллион долларов, сообщила в своем официальном блоге о подаче соответствующих документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (СЭК). Об этом сообщает портал Techcrunch.ком.

На данный момент Anthropic не раскрыла количество акций, выставляемых на продажу, или их стоимость. По словам представителей компании, процесс ИПО будет зависеть от рыночных условий и других внешних факторов. Этот шаг был предпринят спустя неделю после инвестиционного раунда серии Х на сумму 65 миллиардов долларов, в ходе которого оценка компании достигла 965 миллиардов долларов.

Этот инвестиционный раунд возглавили такие крупные фонды, как Алтиметер Капитал, Драгонир и Секуоиа Капитал, привлекая множество институциональных инвесторов. Действия Anthropic совпали с активным периодом, когда SpaceX готовится к ИПО с оценкой в 2 триллиона долларов.

Также к процессу ИПО готовится основной конкурент Anthropic — компания OpenAI. В марте OpenAI привлекла 122 миллиарда долларов, увеличив свою оценку до 852 миллиардов долларов. Ожидается, что конкуренция двух крупнейших лабораторий на фондовом рынке станет серьезным испытанием интереса инвесторов к искусственному интеллекту.

Основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, компания Anthropic изначально считалась аутсайдером. Однако благодаря модели Claude и системе кибербезопасности Мйтос доходы компании резко выросли. По имеющимся данным, годовой показатель выручки компании вырос с 9 миллиардов долларов в конце 2025 года до 47 миллиардов долларов на текущий момент.