Сервис читов для Гранд Тефт Ауто В взломан: утекли данные тысяч пользователей

Платформа Atlas Мену, предоставляющая услуги читов для популярной онлайн-игры Гранд Тефт Ауто В, подверглась кибератаке. По данным сервиса Хаве И Бин Пвнед, среди украденных данных оказались адреса электронной почты, логины, зашифрованные пароли, ИП-адреса и обращения в службу технической поддержки. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В сообщении говорится, что в результате хакерской атаки под угрозой оказались данные почти 64 000 аккаунтов. Примечательно, что Atlas Мену на своем официальном сайте обещала «безопасную аутентификацию и высокий уровень конфиденциальности с помощью передовых методов шифрования». В настоящее время работа сайта приостановлена.

Хакер, взявший на себя ответственность за атаку, разместил украденные данные на платформе GitHub. Предполагается, что основной целью хакера была месть мошенникам. Владельцы Atlas Мену пока не дали никаких официальных комментариев по этому поводу.

Atlas Мену предоставляла игрокам такие сверхъестественные возможности, как «невидимость», «суперпрыжок» и полет по карте. Этот инцидент показал, насколько уязвимы личные данные пользователей, желающих использовать нечестные методы в играх.

Сегодня игровые читы превратились в многомиллионный бизнес, так как многие геймеры готовы платить за получение преимущества над соперниками. Atlas Мену — не первый подобный сервис, подвергшийся кибератаке; ранее сообщалось о взломе одного из популярных сервисов читов для Кунтер-Стрике: Глобал Оффенсиве.