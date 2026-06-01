Сервис читов для Гранд Тефт Ауто В взломан: утекли данные тысяч пользователей

·61·Технологии
Сервис читов для Гранд Тефт Ауто В взломан: утекли данные тысяч пользователей
Аудиоверсия

Платформа Atlas Мену, предоставляющая услуги читов для популярной онлайн-игры Гранд Тефт Ауто В, подверглась кибератаке. По данным сервиса Хаве И Бин Пвнед, среди украденных данных оказались адреса электронной почты, логины, зашифрованные пароли, ИП-адреса и обращения в службу технической поддержки. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В сообщении говорится, что в результате хакерской атаки под угрозой оказались данные почти 64 000 аккаунтов. Примечательно, что Atlas Мену на своем официальном сайте обещала «безопасную аутентификацию и высокий уровень конфиденциальности с помощью передовых методов шифрования». В настоящее время работа сайта приостановлена.

Хакер, взявший на себя ответственность за атаку, разместил украденные данные на платформе GitHub. Предполагается, что основной целью хакера была месть мошенникам. Владельцы Atlas Мену пока не дали никаких официальных комментариев по этому поводу.

Atlas Мену предоставляла игрокам такие сверхъестественные возможности, как «невидимость», «суперпрыжок» и полет по карте. Этот инцидент показал, насколько уязвимы личные данные пользователей, желающих использовать нечестные методы в играх.

Сегодня игровые читы превратились в многомиллионный бизнес, так как многие геймеры готовы платить за получение преимущества над соперниками. Atlas Мену — не первый подобный сервис, подвергшийся кибератаке; ранее сообщалось о взломе одного из популярных сервисов читов для Кунтер-Стрике: Глобал Оффенсиве.

КибербезопасностьGrand Theft Auto VХакерУтечка данныхAtlas Menu
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram