Те Малл: Запущена универсальная платформа для онлайн-покупок

В то время как в США молодое поколение возвращается в традиционные торговые центры, стартап Те Малл перенес эту концепцию в цифровой мир. Новое приложение позволяет пользователям создавать личный виртуальный торговый центр из любимых брендов и отслеживать все скидки в одном месте. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам одного из основателей проекта Элли Конскер, идея возникла из-за чрезмерной разрозненности онлайн-покупок. Потребители вынуждены открывать десятки окон браузера одновременно, подписываться на различные новостные рассылки и следить за обновлениями брендов в режиме реального времени, что усложняет процесс совершения покупок.

Основатели Те Малл Шрея Халдер и Элли Конскер стремятся превратить эту платформу в единую базу данных, подобную Spotify в мире музыки или Гудреадс для читателей. В настоящее время в базе приложения насчитывается более 10 000 брендов, и пользователи могут добавлять новые магазины в систему, подключив Instagram или TikTok аккаунты любимых брендов.

Технически платформа не подключается к брендам напрямую через API. Вместо этого специальная технология сканирует (скрейпит) сайты розничной торговли, обновляя каталоги товаров и информацию о ценах. Система использует LLM (большие языковые модели) для сортировки всех данных и отправки пользователям пуш-уведомлений о новых коллекциях или скидках.