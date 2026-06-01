Глобальный сбой в сервисах Microsoft: Оффике и Теамс перестали работать

В понедельник, 1 июня 2026 года, пользователи по всему миру столкнулись с серьезными сбоями в работе облачных сервисов Microsoft. Проблемы затронули преимущественно веб-версии пакета Microsoft 365, в частности приложения Microsoft Теамс и Оффике фор те веб. В результате в корпоративной среде временно пропала возможность открывать файлы и обмениваться сообщениями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Официальная страница Microsoft 365 Статус подтвердила, что компания изучает сообщения пользователей о невозможности открытия файлов на платформах Оффике фор те веб и Microsoft Теамс. Вскоре разработчики прояснили ситуацию: анализ телеметрии сервиса показал резкий рост показателей ошибок во всех веб-приложениях Оффике.

В течение нескольких часов точная причина сбоя и географический охват проблемы не разглашались. Однако специалисты Microsoft оперативно работали над устранением неполадок. В обновленном сообщении Microsoft 365 Статус было официально объявлено о полном устранении всех технических сбоев.

В настоящее время доступ к веб-приложениям Экскел, ШареПоинт и мессенджеру Теамс полностью восстановлен для всех пользователей. Компания извинилась за доставленные неудобства и продолжает контролировать стабильность работы системы.