Huawei представила игровой роутер Рутер Кс1 Pro Гаминг Эдитион с 11 антеннами и Wi-Fi 7+

Компания Huawei официально представила в Китае свой новый игровой роутер Рутер Кс1 Pro Гаминг Эдитион. Устройство уже доступно для предварительного заказа по цене 666 юаней (около 98 долларов). Новая модель поддерживает разработанную Huawei технологию Wi-Fi 7+, которая обеспечивает лучшее прохождение сигнала сквозь стены и устойчивость к помехам. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Роутер оснащен системой Мулти-Линк Оператион (МЛО), одной из ключевых функций стандарта Wi-Fi 7. Эта технология позволяет совместимым устройствам одновременно подключаться к диапазонам 2,4 и 5 ГГц, что значительно повышает скорость и стабильность передачи данных. Устройство выполнено в цилиндрическом корпусе и оснащено 11 антеннами, обеспечивающими покрытие на 360 градусов.

Технически Рутер Кс1 Pro Гаминг Эдитион оснащен четырьмя портами Этернет с пропускной способностью 2,5 Гбит/с. Аппаратная платформа устройства основана на чипе Huawei Лингксиао СоК. Также в роутере предусмотрена функция Гаме Турбо, повышающая стабильность во время игр, и шлюз Стар Флаш.

Новый роутер полностью интегрирован в экосистему умного дома на базе операционной системы HarmonyOS. Это позволяет пользователям удобно управлять всеми умными устройствами через единую сеть. Модель, специально разработанная для геймеров, минимизирует задержки в играх.