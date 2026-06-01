В документах ИПО SpaceX нехватка воды указана как основной риск

Компания SpaceX под руководством Илона Маска внесла неожиданные изменения в свою заявку на ИПО (первичное публичное размещение акций). В обновленном документе компания предупредила инвесторов о том, что нехватка водных ресурсов, необходимых для охлаждения центров обработки данных, может представлять серьезную угрозу. Теперь потребность в воде для SpaceX имеет такое же стратегическое значение, как электроэнергия, процессоры и другие критически важные ресурсы. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

С включением проекта искусственного интеллекта xAI в состав компании спрос на вычислительные мощности резко возрос. Если раньше SpaceX беспокоили только стоимость энергии и сроки строительства, то теперь компания признает, что нехватка воды, засуха и конкуренция за местные ресурсы могут ограничить работу дата-центров. Эта проблема стала решающим фактором при выборе площадок для новых объектов.

Изменения в документе могут быть результатом переговоров с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (СЭК). Влияние дата-центров на местные запасы воды в условиях изменения климата в настоящее время активно обсуждается во всем мире. SpaceX заявила, что в случае дефицита воды компания будет вынуждена перейти на более дорогие альтернативные технологии охлаждения.

Кроме того, SpaceX сообщила, что зарезервировала 5% акций ИПО для своих сотрудников и близких руководства. Также было дано предупреждение о возможном выпуске дополнительных акций в будущем из-за потенциального слияния с Tesla или других крупных сделок, что может привести к размытию доли текущих акционеров.