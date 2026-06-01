Huawei Nova 16 и Nova 16з: аккумулятор 7000 мАч и спутниковая связь

Компания Huawei пополнила линейку смартфонов среднего сегмента новыми моделями Nova 16 и Nova 16з. Эти устройства оснащены функциями, ранее встречавшимися только во флагманах, включая систему обмена сообщениями через спутник и сверхъёмкие аккумуляторы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Модель Nova 16 получила процессор Кирин 9010С и 6,68-дюймовый ОЛЭД-дисплей с разрешением 2800 кс 1280 пикселей и частотой 120 Гц. Главной особенностью устройства является аккумулятор ёмкостью 7000 мАч и технология быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Система камер включает основной датчик на 50 Мп и перископический модуль со 100-кратным цифровым зумом. Также поддерживается двусторонняя спутниковая связь через систему БеиДу, Wi-Fi 7 и стандарт защиты ИП65.

Версия Nova 16з оснащена чипом Кирин 8020 и 6,7-дюймовым ФХД+ экраном. Смартфон получил батарею ёмкостью 6000 мАч, которая также поставляется с зарядным устройством на 100 Вт. Блок камер состоит из основного сенсора на 50 Мп и телеобъектива на 12 Мп, а селфи-камера имеет разрешение 50 Мп.

Оба смартфона работают на новой операционной системе HarmonyOS 6.1. В систему интегрированы функции искусственного интеллекта (ИИ), такие как обработка изображений и умный голосовой помощник. Что касается цен, модель Nova 16з поступит в продажу по цене от 335 долларов, а Huawei Nova 16 — от 420 долларов.