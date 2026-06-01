В социальной сети Instagram устранена серьезная уязвимость, позволявшая взламывать аккаунты пользователей. Выяснилось, что кибератака была осуществлена путем обмана чат-бота поддержки Meta на базе искусственного интеллекта. Хакеры ввели бота в заблуждение и получили доступ к чужим учетным записям. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В минувшие выходные многие пользователи Reddit и Кс сообщили о краже своих профилей. Среди пострадавших — официальная страница Белого дома времен Обамы, неактивная с 2017 года, главный мастер-сержант Космических сил США Джохн Бентинвегна, а также известный исследователь безопасности Джане Вонг. Вонг сообщила, что ее пароль был изменен без ее ведома, а в течение дня поступало множество запросов на сброс пароля.

На видео, опубликованном в Кс, пошагово показан процесс взлома. Сначала злоумышленник через VPN подменил свой ИП-адрес на предполагаемое местоположение жертвы, что помогло обойти системы защиты Instagram. Затем хакер начал чат с Meta AI Суппорт Ассистант и попросил бота привязать к аккаунту новый адрес электронной почты.

Чат-бот отправил код подтверждения на почту хакера, и после его ввода предложил кнопку обновления пароля. Самое опасное заключается в том, что хакеру не требовался доступ к оригинальной электронной почте жертвы. Издание TechCrunch подтвердило, что на почту хакера, показанную в видео, действительно пришел код подтверждения.

В понедельник представитель Instagram Андй Стоне сообщил, что ошибка устранена. Пока неизвестно, сколько именно пользователей пострадало из-за этой уязвимости. Компания Meta отказалась от дальнейших официальных комментариев по ситуации.