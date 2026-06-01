Sony представила контроллер ФлексСтрике и специальный игровой монитор

Компания Sony раскрыла подробности о новых игровых аксессуарах — беспроводном контроллере ФлексСтрике для файтингов, 27-дюймовом игровом мониторе и беспроводных колонках Пулсе Элевате. Эта информация была официально подтверждена в блоге ПлайСтатион в преддверии ожидаемой презентации Стате оф Плай. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Контроллер ФлексСтрике, разработанный для пользователей ПлайСтатион 5 и ПК, поступит в продажу 6 августа 2026 года. Эта дата выбрана не случайно — она совпадает с релизом игры Марвел Токон: Фигхтинг Сулс. Устройство оснащено встроенным аккумулятором и специальным чехлом, его цена составляет 200 долларов. Стоит отметить, что полная поддержка для ПК будет реализована через постепенное обновление программного обеспечения.

Следующая новинка — 27-дюймовый игровой монитор со складным крючком для зарядки контроллера ДуалСенсе. Монитор оснащен ИПС-матрицей с разрешением КХД (2560×1440). Он поддерживает технологию ВРР и работает с частотой 120 Гц на консолях ПС5 и ПС5 Pro, а также до 240 Гц на совместимых ПК. Устройство поступит в продажу 27 августа по цене 350 долларов.

Также Sony представила беспроводные колонки Пулсе Элевате. Хотя точная дата выхода этого аксессуара пока не объявлена, ожидается, что он появится на рынке до конца года. Все новые устройства направлены на дальнейшее расширение экосистемы ПлайСтатион и повышение комфорта для геймеров.