Wildberries может приобрести долю в AliExpress Россия

·85·Технологии
Wildberries может приобрести долю в AliExpress Россия
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Компания Wildberries может войти в капитал «AliExpress Россия». Как сообщает издание «Свободная касса» со ссылкой на источники на рынке ритейла, ожидается, что сделка будет закрыта до сентября текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время крупнейшим акционером «AliExpress Россия» является Алибаба Груп, владеющая 47,85% акций компании. Среди российских соучредителей — холдинг УСМ Алишера Усманова (24,3%), VK (15%) и РФПИ (12,8%). Хотя сделка официально еще не подтверждена, в случае ее реализации она может существенно изменить баланс сил на рынке онлайн-торговли.

Представители «AliExpress СНГ» дали официальный комментарий, заявив, что продолжают развивать сотрудничество с локальными сервисами. В рамках партнерства пользователи AliExpress получили возможность выбирать доставку заказов в пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Кроме того, с января у части российских покупателей появилась возможность оплаты товаров через WB Кошелек.

В настоящее время компании тестируют доступ к китайским товарам для пользователей Wildberries в России и странах СНГ. Это поможет сделать уникальный и широкий ассортимент AliExpress более доступным для покупателей в регионе.

Ранее платформа также внедрила возможности авторизации через Yandex ИД, оплаты с помощью Yandex Пай и получения заказов в пунктах выдачи Yandex Market.

WildberriesAliExpressAlibabaE-commerceБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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