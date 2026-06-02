От сцены к будущему: где сейчас выпускники Стартуп Баттлефиелд?

·76·Технологии
От сцены к будущему: где сейчас выпускники Стартуп Баттлефиелд?
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Многие из самых влиятельных компаний в истории технологий начинали свой путь не с громких инвестиционных заявлений, а с простой презентации. Dropbox демонстрировал свои возможности перед скептически настроенной аудиторией, а Cloudflare вышла на сцену в то время, когда многие еще не понимали сетевых технологий. Такие гиганты, как Discord, Минт, Трелло и Н26, прошли через одно общее испытание — конкурс TechCrunch Стартуп Баттлефиелд. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Баттлефиелд — это не просто соревнование, а настоящая стартовая площадка. Цифры подтверждают это: на сегодняшний день на этой сцене соревновались более 1700 компаний. Вместе они привлекли 32 миллиарда долларов инвестиций и совершили более 250 успешных выходов (ексит). Сюда входят поглощения такими корпорациями, как Microsoft, Google, Salesforce и Amazon. Даже Dropbox в 2021 году приобрел своего коллегу по Баттлефиелд — компанию ДокСенд.

Для тысяч основателей этот конкурс стал поворотным моментом в привлечении внимания мира. В этом году также есть возможность присоединиться к этому престижному сообществу. Учитывая высокий спрос, срок подачи заявок на Стартуп Баттлефиелд 2026 продлен до 8 июня. Это уникальный шанс для стартапов нового поколения продемонстрировать свой потенциал.

Тот факт, что среди победителей есть предприниматели из сферы военной логистики, такие как Кевин Дамоа (основатель Глīд, победитель 2025 года), доказывает, что успешные основатели могут прийти из любой отрасли. Также инноваторы, такие как основательница геКо Материалс Капелла Керст, начинали свой путь именно здесь. TechCrunch через свой подкаст Буилд Моде делится опытом этих основателей в создании команд и привлечении инвестиций.

Startup BattlefieldTechCrunchDropboxИнвестицииСтартап
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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