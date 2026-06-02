Штат Флорида подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана

Генеральная прокуратура штата Флорида подала иск против компании OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана. Это первое официальное судебное разбирательство на уровне штата, связанное с причастностью чат-бота ChatGPT к случаям насилия. В иске компанию обвиняют в пренебрежении мерами безопасности ради победы в «гонке искусственного интеллекта» и получения огромной прибыли. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что OpenAI и Сэм Альтман проигнорировали внутренние и внешние предупреждения о безопасности, поставив под угрозу жизни детей. В 83-страничном иске утверждается, что из-за ChatGPT происходили массовые расстрелы, уязвимые лица склонялись к самоубийству, а у несовершеннолетних возникла зависимость от этого инструмента.

В рамках уголовного расследования, начатого в апреле, изучается роль ChatGPT в массовой стрельбе, произошедшей в прошлом году на территории Университета штата Флорида (ФСУ). По имеющимся данным, нападавший консультировался с чат-ботом перед инцидентом. Представители OpenAI отрицают ответственность за эту трагедию, утверждая, что ChatGPT не является причиной преступления.

Это не единственная юридическая проблема для OpenAI. Ранее на компанию подали в суд родители калифорнийского подростка за предоставление информации о способах совершения самоубийства. Также недавно завершилось судебное дело, инициированное Илоном Маском, в котором предприниматель обвинил компанию в отказе от миссии помощи человечеству и превращении в коммерческую организацию.