Штат Флорида подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана

·60·Технологии
Штат Флорида подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана
Аудиоверсия

Генеральная прокуратура штата Флорида подала иск против компании OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана. Это первое официальное судебное разбирательство на уровне штата, связанное с причастностью чат-бота ChatGPT к случаям насилия. В иске компанию обвиняют в пренебрежении мерами безопасности ради победы в «гонке искусственного интеллекта» и получения огромной прибыли. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что OpenAI и Сэм Альтман проигнорировали внутренние и внешние предупреждения о безопасности, поставив под угрозу жизни детей. В 83-страничном иске утверждается, что из-за ChatGPT происходили массовые расстрелы, уязвимые лица склонялись к самоубийству, а у несовершеннолетних возникла зависимость от этого инструмента.

В рамках уголовного расследования, начатого в апреле, изучается роль ChatGPT в массовой стрельбе, произошедшей в прошлом году на территории Университета штата Флорида (ФСУ). По имеющимся данным, нападавший консультировался с чат-ботом перед инцидентом. Представители OpenAI отрицают ответственность за эту трагедию, утверждая, что ChatGPT не является причиной преступления.

Это не единственная юридическая проблема для OpenAI. Ранее на компанию подали в суд родители калифорнийского подростка за предоставление информации о способах совершения самоубийства. Также недавно завершилось судебное дело, инициированное Илоном Маском, в котором предприниматель обвинил компанию в отказе от миссии помощи человечеству и превращении в коммерческую организацию.

OpenAIChatGPTСэм АльтманФлоридаИскусственный Интеллект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джамес Вебб обнаружил метан на планете в 335 световых годах от ЗемлиСегодня, 12:51Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram