Эра жидкого топлива подходит к концу? В США создали революционный плазменный двигатель

·96·Технологии
Эра жидкого топлива подходит к концу? В США создали революционный плазменный двигатель
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Американская корпорация The Aerospace Corporation объявила о значительном успехе в разработке одной из самых сложных технологий современной космонавтики — твердотопливного ракетного двигателя, который можно многократно включать и выключать во время полета. Группа исследователей уже создала экспериментальный прототип двигателя. В нем используются электронно-управляемые плазменные импульсы с минимальным энергопотреблением. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Основная проблема традиционных твердотопливных двигателей заключается в том, что после воспламенения топлива процесс нельзя остановить до полного его сгорания. В отличие от жидкостных двигателей, их было невозможно выключить, перезапустить или точно настроить тягу. Поэтому для сложных космических миссий обычно используются более дорогие и технически сложные жидкостные двигательные установки.

Для решения этой задачи специалисты The Aerospace Corporation объединили усилия с сотрудниками Университета Южной Калифорнии и Высшей школы ВМС. Исследователи тестируют технологию наносекундных плазменных импульсов (NPPD). Этот метод позволяет управлять процессом горения твердого топлива с помощью сверхкоротких электрических разрядов. В основе технологии лежит создание низкотемпературной плазмы с помощью высоковольтных импульсов длительностью менее 100 наносекунд.

Твердотопливные двигатели широко используются в космической отрасли благодаря своей простой конструкции, надежности и способности создавать высокую тягу при относительно малом весе. В них отсутствуют сложные турбонасосы и клапаны, что делает их дешевыми и удобными в эксплуатации. Новая технология позволяет сохранить эти преимущества, обеспечивая при этом контроль над процессом горения и возможность перезапуска двигателя.

По словам разработчиков, новая система может работать на различных типах твердого топлива и не требует баков под высоким давлением. Эта технология подходит как для миниатюрных спутников формата CubeSat, так и для крупных космических аппаратов. В настоящее время проект находится на ранней стадии исследований, однако ожидается, что в будущем он значительно расширит возможности спутников по выполнению орбитальных маневров.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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