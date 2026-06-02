Оборонный стартап Мач Индустриес увеличил свою стоимость в 4 раза за год

·63·Технологии
Оборонный стартап Мач Индустриес увеличил свою стоимость в 4 раза за год
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Оборонный стартап Мач Индустриес, основанный 22-летним Итаном Торнтоном, привлек 300 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии К. После этого этапа рыночная стоимость компании достигла 1,8 миллиарда долларов. Это почти в четыре раза больше показателя прошлого года — в июне 2025 года компания оценивалась в 470 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Раунд возглавили фонды Инфините Капитал и Риббит Капитал. В проекте также приняли участие крупные инвесторы, такие как Бедрок Капитал, Секуоиа Капитал и Хосла Вентурес. По словам основателя Мач Индустриес Итана Торнтона, производство автономных систем вооружения требует значительного капитала, поэтому изначально компания планировала привлечь 200 миллионов долларов, но из-за высокого интереса инвесторов сумма была увеличена до 300 миллионов долларов.

Основанная в 2023 году, Мач Индустриес в настоящее время работает над пятью автономными аппаратами: Випер (реактивный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой), Глиде (высотный планер), Стратос (платформа воздушного наблюдения), Дарт (недорогое средство перехвата дронов) и Пике (пусковая установка для боеприпасов большой дальности). В следующем году компания планирует начать производство как минимум трех из этих систем.

Кроме того, стартап недавно подписал новый контракт с Министерством обороны США (Пентагон). Согласно соглашению с Дефенсе Инноватион Унит (ДИУ), компания разработает крупный ударный самолет для ВМС, не зависящий от взлетно-посадочной полосы. Этот проект в будущем может быть использован и в коммерческих целях.

В настоящее время команда Мач Индустриес насчитывает более 350 сотрудников. Компания владеет производственным заводом площадью более 10 тысяч квадратных метров в Хантингтон-Бич, Калифорния, а также центрами проектирования и дизайна в других регионах. Итан Торнтон основал этот стартап, бросив МИТ (Массачусетский технологический институт) в 19 лет.

Mach IndustriesОборонаСтартапАвтономное ОружиеИнвестиции
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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