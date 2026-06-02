Алфабет привлечет 80 миллиардов долларов для инфраструктуры искусственного интеллекта

·110·Технологии
Алфабет привлечет 80 миллиардов долларов для инфраструктуры искусственного интеллекта
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Алфабет, материнская компания Google, в понедельник объявила о намерении привлечь 80 миллиардов долларов для финансирования строительства масштабной инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Компания планирует выпустить акции на эту сумму и направить вырученные средства на общие корпоративные цели, включая капитальные затраты на расширение ИИ-инфраструктуры и глобальных вычислительных мощностей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В рамках плана акции на сумму 10 миллиардов долларов будут проданы крупному глобальному холдингу Беркшире Хатавай, основанному Уорреном Баффеттом. В своем заявлении Алфабет отметила, что спрос со стороны предприятий и потребителей на ИИ-решения и услуги превышает текущие возможности компании.

Увеличивая инвестиции, компания стремится расширить свою фундаментальную инфраструктуру для поддержки будущих возможностей роста. По словам представителей компании, продажа акций позволит сбалансированно финансировать инвестиции, сохраняя при этом сильный баланс.

Как и другие технологические гиганты, Google объявила о масштабных инвестициях в вычислительные мощности для поддержки новых ИИ-сервисов в текущем году. На конференции Google И/О в прошлом месяце генеральный директор Сундар Пичаи заявил, что компания ожидает капитальные затраты в размере от 180 до 190 миллиардов долларов к концу года.

В целом ожидается, что Google и другие крупные технологические компании потратят в общей сложности до 700 миллиардов долларов на капитальные затраты в сфере искусственного интеллекта в этом году. Ожидается, что эта гонка ознаменует новый этап на мировом технологическом рынке.

AlphabetGoogleИскусственный ИнтеллектИнвестицииТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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