В сервисе Яндекс Карты введена награда «Особенно хорошее место»

·71·Технологии
В сервисе Яндекс Карты введена награда «Особенно хорошее место»
Аудиоверсия

Команда Яндекс объявила о запуске нового проекта для своих пользователей — специальной награды для организаций с неизменно высоким качеством обслуживания. Теперь на платформе Яндекс Карты наиболее авторитетные бизнес-субъекты будут отмечены особо. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Статус «Особенно хорошее место» присваивается компаниям, которые удерживают звание «Хорошее место» в течение пяти лет подряд и более благодаря высоким оценкам пользователей. Эта награда свидетельствует о долгосрочной надежности бизнеса и лояльности к клиентам.

Согласно статистике, в 2024 году этой высокой награды удостоились 8600 организаций. Этот показатель составляет всего 4% от всех предприятий, имеющих базовый статус «Хорошее место», что говорит о строгости отбора.

Для подтверждения своего статуса владельцы бизнеса получат специальную статуэтку для размещения внутри заведения, а также цифровой знак. Цифровой знак можно скачать через личный кабинет и использовать в карточке на Яндекс Картах или в социальных сетях.

YandexЯндекс КартыТехнологииБизнесНаграда
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джамес Вебб обнаружил метан на планете в 335 световых годах от ЗемлиСегодня, 12:51Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram