В сервисе Яндекс Карты введена награда «Особенно хорошее место»

Команда Яндекс объявила о запуске нового проекта для своих пользователей — специальной награды для организаций с неизменно высоким качеством обслуживания. Теперь на платформе Яндекс Карты наиболее авторитетные бизнес-субъекты будут отмечены особо. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Статус «Особенно хорошее место» присваивается компаниям, которые удерживают звание «Хорошее место» в течение пяти лет подряд и более благодаря высоким оценкам пользователей. Эта награда свидетельствует о долгосрочной надежности бизнеса и лояльности к клиентам.

Согласно статистике, в 2024 году этой высокой награды удостоились 8600 организаций. Этот показатель составляет всего 4% от всех предприятий, имеющих базовый статус «Хорошее место», что говорит о строгости отбора.

Для подтверждения своего статуса владельцы бизнеса получат специальную статуэтку для размещения внутри заведения, а также цифровой знак. Цифровой знак можно скачать через личный кабинет и использовать в карточке на Яндекс Картах или в социальных сетях.