Ип Ман: Huawei готовит новый смартфон с рекордным аккумулятором

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о новом смартфоне Huawei Энджой 100 Pro Max. Устройство разрабатывается под кодовым названием «Ип Ман», а его официальный анонс ожидается ближе к концу 2026 года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для справки, Ип Ман (1893–1972) — знаменитый китайский мастер боевых искусств, вошедший в историю как первый человек, который начал открыто преподавать стиль Вин-Чунь. Главной особенностью нового смартфона станет аккумулятор рекордной для бренда емкости.

Еще одним важным техническим элементом устройства станет однокристальная система (СоК) Кирин 8 нового поколения. Ожидается, что этот процессор значительно повысит производительность и энергоэффективность устройства.

Стоит отметить, что предыдущий представитель этой серии — Энджой 90 Pro Max — имел большой успех на рынке с момента начала продаж. Он занял первое место в списке самых продаваемых смартфонов на платформе ДжД.ком в ценовом сегменте от 1000 до 2000 юаней, обойдя многие популярные модели.