Правительство США несколько смягчило экспортные ограничения в сфере технологий искусственного интеллекта, начав поставки Х200 — одного из самых мощных графических процессоров NVIDIA — на китайский рынок. Ожидается, что это решение станет важным поворотным моментом в глобальной технологической гонке и экономических отношениях, поскольку до этого момента Вашингтон строго ограничивал доступ Пекина к самым передовым чипам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслер в своем выступлении перед комитетом Палаты представителей подтвердил, что первые партии чипов Х200 уже прибыли в Китай. По его словам, основываясь на данных иксбт.ком, на данный момент объемы поставок составляют очень небольшое количество, и каждая сделка тщательно контролируется правительством.

Строгий контроль и секретные списки

Представитель министерства подчеркнул, что каждая экспортная заявка рассматривается индивидуально, а разрешения выдаются только компаниям, соответствующим определенным критериям. В закрытом отчете, представленном Конгрессу, приведен точный список китайских предприятий, имеющих право на покупку этих чипов. Эти меры направлены на предотвращение использования передовых технологий в военных целях.

Как стало известно, среди тех, кто получил разрешение на покупку продукции NVIDIA и AMD, есть дочерние компании китайского телекоммуникационного гиганта ZTE и другие крупные технологические игроки. Ранее сообщалось, что такие компании, как Алибаба, Тенкент и БйтеДанке, также подали заявки на включение в этот список. Эти компании крайне нуждаются в высокопроизводительных чипах для развития своих облачных вычислительных систем и нейросетей.

Ускорители NVIDIA Х200 на данный момент являются одними из самых передовых решений на рынке. Они обеспечивают непревзойденную скорость при обработке больших объемов данных и обучении сложных моделей искусственного интеллекта. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, изменения в этой технологической цепочке также важны, поскольку глобальный дефицит чипов или торговые войны напрямую влияют на стоимость конечной продукции.

Политическое давление и экономические интересы

Некоторые рыночные аналитики расценивают этот шаг США как попытку сохранить баланс между политическими и экономическими интересами. Экспортные ограничения негативно сказывались на доходах американских компаний, в частности NVIDIA. Китай является крупнейшим в мире рынком полупроводников, и полный отказ от него может подорвать финансовую стабильность технологического сектора США.

Тем не менее эксперты не ожидают полной отмены ограничений. Правительство США под предлогом «национальной безопасности» по-прежнему пытается удержать у себя новейшие разработки. Китайские производители, в свою очередь, активно работают над созданием собственных чипов, чтобы снизить зависимость от западных технологий.

В заключение можно сказать, что выход чипов NVIDIA Х200 на китайский рынок выведет конкуренцию в сфере глобального искусственного интеллекта на новый уровень. Этот процесс определит не только отношения между двумя странами, но и темпы развития цифровой экономики во всем мире.