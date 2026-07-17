Невероятно обаятельная звезда Болливуда Катрина Каиф отметила 43-летие

·62·Культура
Невероятно обаятельная звезда Болливуда Катрина Каиф отметила 43-летие

Одна из самых известных актрис Болливуда Катрина Каиф 16 июля 2026 года отметила свое 43-летие.

Уроженка Великобритании, Катрина начинала свою карьеру в качестве модели. Когда она только пришла в мир кино, она практически не знала хинди. Несмотря на это, благодаря упорному труду, решимости и постоянной работе над собой, актриса заняла свое место в Болливуде.

Сегодня Катрина Каиф считается одной из самых популярных и высокооплачиваемых актрис индийской киноиндустрии. За свою карьеру она снялась более чем в 40 фильмах.

Экранные образы и творческий путь актрисы принесли ей внимание миллионов поклонников. В связи с ее днем рождения фанаты оставляют многочисленные поздравления в социальных сетях.

Катрина КаифБолливудВеликобритания
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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