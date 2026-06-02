Пакифик Фусион установила новый рекорд в термоядерной энергетике

·67·Технологии
Пакифик Фусион установила новый рекорд в термоядерной энергетике
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Компания Пакифик Фусион представила прототип своего нового модуля пульсара. Это устройство способно генерировать 440 гигаватт мощности всего за 80 наносекунд. Этот успех позволит компании начать строительство своей первой демонстрационной термоядерной электростанции. Ожидается, что строительные работы начнутся летом текущего года. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Как сообщили представители компании изданию TechCrunch, успешные испытания этого прототипа размером с грузовой контейнер активировали следующую часть инвестиционного раунда Сериес А на сумму более 1 миллиарда долларов. Пакифик Фусион в настоящее время является одним из самых финансируемых термоядерных стартапов в мире. Такая финансовая модель позволяет руководству компании сосредоточиться на технических достижениях, а не на постоянном поиске инвестиций.

Пакифик Фусион использует метод инерционного термоядерного синтеза. 156 модулей пульсаров в реакторе направляют сверхмощную электрическую энергию на небольшую топливную мишень. Этот процесс создает мощное магнитное поле вокруг топливной капсулы размером с выключатель, сжимая её до тех пор, пока атомы не сольются и не выделится колоссальная энергия.

На сегодняшний день инерционный синтез — единственный метод, позволивший получить больше энергии, чем было затрачено. Ранее такого результата удавалось достичь только в лаборатории НИФ при Лавренке Ливерморе Натионал Лабораторй. Однако, если НИФ использовала дорогостоящие лазеры, Пакифик Фусион стремится снизить затраты с помощью более дешевых электрических переключателей и конденсаторов.

Следующая главная задача компании — масштабировать прототип до полноразмерного модуля пульсара. По словам основателей Пакифик Фусион, новая станция должна производить больше электроэнергии, чем потребляет для своей работы. Этот результат станет историческим достижением, которого еще не добилась ни одна частная компания.

Pacific FusionТермоядерная энергияТехнологииСтартапЭнергетика
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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