Сбой в системе Amazon: пользователям AWS начислили миллиардные долги

·17·Технологии
Сбой в системе Amazon: пользователям AWS начислили миллиардные долги

В работе подразделения облачных технологий Amazon Веб Сервикес (AWS) произошел серьезный технический сбой. В результате многие клиенты обнаружили на своих счетах астрономические суммы задолженности — в миллионы и даже миллиарды долларов за неиспользованные услуги. Данный инцидент усилил опасения на мировом рынке относительно безопасности облачной инфраструктуры и стабильности биллинговых систем. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В пятницу утром многие пользователи AWS были шокированы неожиданными уведомлениями. Согласно скриншотам, опубликованным в социальных сетях, в частности на платформе Reddit, некоторым компаниям были выставлены счета на сумму до 2,5 миллиарда долларов за текущий месяц. При этом реальное потребление услуг этими клиентами не соответствовало даже малой части этой суммы.

Причины технического сбоя

Официальные представители Amazon прокомментировали ситуацию, подтвердив, что проблема связана с изменениями в подсистеме биллинга (расчетов) компании. По данным компании, неверные данные начали появляться в четверг вечером. Первоначальные попытки и действия по отмене (роллбак) последних изменений не дали ожидаемого результата, что еще больше расширило масштаб проблемы.

В обновлении, опубликованном на странице статуса компании, говорится, что указанные цифры не отражают реальный уровень использования услуг клиентами. Это лишь визуальная ошибка в биллинговом портале, и списание таких средств с банковских счетов пользователей маловероятно. Однако сам факт подобной ошибки создает серьезные неудобства для крупных корпораций при финансовой отчетности и планировании.

Реакция клиентов и безопасность

Многие пользователи сообщили о необоснованных долгах на суммы от нескольких миллионов до сотен миллионов долларов. Учитывая, что специалисты и ИТ-компании из Узбекистана также часто используют сервисы AWS для международных проектов, подобные глобальные сбои призывают участников местного рынка к бдительности. Ошибки в биллинговой системе могут нанести ущерб не только финансам, но и репутации компании.

В настоящее время инженеры Amazon работают над полным устранением сбоя. Компания призвала пользователей сохранять спокойствие, сообщив, что все неверные расчеты будут исправлены в ближайшие часы, а реальные показатели восстановлены. Подобные случаи в очередной раз доказали, что автоматизированным системам облачных провайдеров нельзя доверять на 100%.

Напомним, что AWS занимает лидирующие позиции на мировом рынке облачных услуг, и на ее инфраструктуру полагаются как гиганты вроде Netflix и Airbnb, так и тысячи небольших стартапов. Именно поэтому любая, даже незначительная ошибка в биллинговой системе вызывает большой резонанс в глобальном масштабе.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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