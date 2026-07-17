Назван самый долговечный аккумулятор для электромобилей Tesla

·21·Технологии
Назван самый долговечный аккумулятор для электромобилей Tesla

На рынке электромобилей срок службы аккумулятора и его способность сохранять емкость остаются одними из важнейших факторов для покупателей. Результаты масштабного исследования, проведенного шведской компанией Карла, специализирующейся на продаже подержанных электромобилей, выявили неожиданный факт. Оказалось, что литий-железо-фосфатные (ЛФП) батареи компании КАТЛ, устанавливаемые в Tesla Model 3, служат дольше, чем все остальные типы аккумуляторов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В рамках исследования были проанализированы результаты 9954 реальных тестов, проведенных с помощью диагностической системы АВИЛУ в период с 2022 по 2024 год. Результаты показали, что даже после пробега более 100 000 км Tesla Model 3, оснащенная батареей КАТЛ, сохранила 93,3% своей первоначальной емкости. Этот показатель значительно выше, чем у никелевых аккумуляторов, которые считаются более дорогими и технологически сложными.

Противостояние никеля и фосфата

Для сравнения, версии с никелевыми батареями производства ЛГ Чем показали результат 91,5%, а модификации с аккумуляторами Панасоник заняли нижние строчки списка с показателями 89,8% и 88,2%. Таким образом, было установлено, что разница в долговечности батарей у автомобилей одной и той же модели может достигать 5%.

Специалисты объясняют такой успех ЛФП-аккумуляторов их термической стабильностью химического состава. Литий-железо-фосфатные батареи устойчивы к высоким температурам и долго не теряют своих свойств. Это дает большое преимущество, особенно в условиях жаркого климата или при частых циклах зарядки.

Удобство использования

Еще один важный аспект заключается в том, что Tesla рекомендует владельцам автомобилей с никелевыми батареями заряжать их при повседневном использовании до 80-90%. ЛФП-батареи же легко переносят зарядку до 100%, и это практически не влияет на их деградацию (износ). Это позволяет водителям спокойно использовать весь потенциал автомобиля.

Переход Tesla на ЛФП-батареи в базовых версиях таких популярных моделей, как Модел 3 и Модел Й, изначально рассматривался как мера по снижению себестоимости и зависимости от никеля. Однако на практике это решение оправдало себя не только экономически, но и технически. Учитывая, что электромобили становятся все более популярными, модели с батареями КАТЛ могут стать оптимальным выбором для долгосрочной эксплуатации.

По данным иксбт.ком, ожидается, что результаты этого исследования повлияют на ценообразование на вторичном рынке электромобилей. Естественно, что теперь покупатели будут обращать внимание не только на пробег, но и на то, аккумулятор какого бренда установлен в автомобиле.

TeslaCATLЭлектромобильАккумуляторТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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