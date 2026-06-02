Yandex представил умный датчик, способный обнаружить человека даже на диване

·54·Технологии
Yandex представил умный датчик, способный обнаружить человека даже на диване
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Компания Yandex расширила экосистему умного дома, представив новый тип датчика присутствия (пресенке сенсор). Как пояснили представители компании, в отличие от стандартных датчиков движения, это устройство способно определять не только активность, но и точное местоположение людей в комнате. Это позволяет создавать более сложные и гибкие сценарии автоматизации. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В основе работы устройства лежит радарный датчик миллиметрового диапазона. Он сканирует пространство, анализируя отражение волн, что позволяет фиксировать присутствие человека, даже если он неподвижен — например, читает книгу или смотрит телевизор. Датчик способен отслеживать три разные зоны в пределах одной комнаты.

Эта функция позволяет настраивать освещение и климат-контроль отдельно для разных частей помещения. Например, свет может включаться только тогда, когда человек находится у рабочего стола, или температура в спальне может автоматически снижаться, когда человек лежит на кровати. Управление зонами детекции осуществляется через приложение «Дом с Алисой».

Датчик можно настроить так, чтобы при обнаружении постороннего в то время, когда дома никого не должно быть, система отправляла уведомление на смартфон, совершала звонок или отправляла СМС. Новое устройство поддерживает стандарт Маттер овер Wi-Fi, что обеспечивает работу локальных сценариев умного дома даже без интернета.

Устройство можно установить на стену, потолок или стол. Угол обзора составляет 120 градусов, а радиус действия — до 8 метров. Ожидается, что эта технология выведет системы умного дома на новый уровень.

YandexУмный ДомТехнологииГаджетMatter
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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