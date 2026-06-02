Стартап Импулсе Спаке привлек 500 миллионов долларов для найма инженеров

·65·Технологии
Стартап Импулсе Спаке привлек 500 миллионов долларов для найма инженеров
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Стартап Импулсе Спаке, основанный легендарным специалистом по двигателям SpaceX Томом Мюллером, объявил о закрытии раунда инвестиций серии Д на сумму 500 миллионов долларов. В этом раунде финансирования, возглавляемом 137 Вентурес и БАННЭР ВК, также приняли участие крупные фонды, такие как Фундерс Фунд, Лукс Капитал и Линсе Капитал. Средства будут направлены на расширение штата компании до 200 новых сотрудников. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Импулсе Спаке специализируется на технологиях космической мобильности и в настоящее время работает над платформой Мира для Космических сил США, а также над аппаратом Хелиос, предназначенным для быстрой доставки спутников на высокие орбиты. В интервью TechCrunch президент компании Эрик Ромо отметил, что новый капитал поможет ускорить процессы производства и тестирования космических аппаратов.

Хотя сегодня многие технологические компании полагаются на искусственный интеллект, Импулсе Спаке отдает приоритет человеческому фактору в инженерных задачах. По словам Ромо, команды разработчиков начали использовать инструменты ИИ, однако модели глубокого обучения еще недостаточно развиты для проектирования сложного оборудования (хардваре). Он считает, что, несмотря на обилие текстов и кода в интернете для обучения ЛЛМ-моделей, не хватает конфиденциальных инженерных чертежей и технических данных.

Компания перешла от создания двигателей к производству полноценных космических аппаратов. Это требует привлечения большего числа специалистов по конструкции и бортовым компьютерам. В связи с этим Импулсе Спаке расширяет свои офисы и ищет новых сотрудников в таких центрах аэрокосмических талантов, как Колорадо. К концу года компания планирует запустить свою следующую миссию Мира.

Impulse SpaceSpaceXКосмосИскусственный ИнтеллектСтартап
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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