Blue Origin планирует возобновить полеты New Glenn после взрыва

Компания Blue Origin планирует снова запустить ракету New Glenn в 2026 году, несмотря на мощный взрыв на прошлой неделе. Генеральный директор компании Дэйв Лимп в своем заявлении в понедельник сообщил, что инфраструктура стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде находится в лучшем состоянии, чем ожидалось, после аварии. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По словам Лимпа, другой ускоритель ракеты New Glenn и три верхние ступени, находившиеся в комплексе, не пострадали. «Мы снова полетим до конца текущего года», — подчеркнул он. Это очень сжатые сроки для возвращения к полетам после крупнейшей и самой заметной неудачи в истории компании.

Эксперты космической отрасли предполагали, что Blue Origin не сможет возобновить полеты как минимум до 2027 года, поскольку в настоящее время у компании есть только одна стартовая площадка для поддержки ракеты New Glenn. Пока Blue Origin не раскрыла причины взрыва. NASA также рассчитывает на эту ракету для своих лунных миссий Артемис.

Компания, основанная Джеффом Безосом, в январе приостановила полеты космического туризма на ракете New Shepard как минимум на два года, чтобы сосредоточиться на этой программе. New Glenn впервые была запущена в январе 2025 года, тогда верхняя ступень вышла на орбиту, но ускоритель взорвался при возвращении на Землю.

Когда компания вернется к полетам, она изменит метод доставки ракет на стартовую площадку и их восстановления. Ранее Blue Origin использовала устройство «транспортер-еректор» для обеих задач. Дэйв Лимп не уточнил, каким будет новое решение, но подтвердил, что планы по выводу спутников Amazon на орбиту остаются в силе.