Самолеты Il-114-300, заменяющие устаревшие An-24 и An-26, выйдут в 2026 году

Согласно данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), серийное производство новых российских региональных пассажирских самолетов Il-114-300 начнется с 2026 года. Глава корпорации Вадим Бадеха сообщил, что в зависимости от спроса планируется выпускать от 6 до 12 воздушных судов в год. Об этом сообщает Ixbt.com .

В настоящее время несколько регионов претендуют на покупку первой партии самолетов данной модели. По предварительным данным, первый лайнер Il-114-300 ожидается к поставке в Архангельскую область. Руководство ОАК подчеркивает наличие возможностей для полного удовлетворения внутреннего спроса.

Il-114-300 — это глубоко модернизированная версия модели Il-114, предназначенная для внутренних и региональных направлений. Лайнер способен перевозить 68 пассажиров и совершать полеты на расстояние до 1400 км с максимальной загрузкой. Его главное преимущество — возможность использования небольших, коротких и даже грунтовых взлетно-посадочных полос.

Ожидается, что новое воздушное судно заменит морально устаревшие самолеты An-24 и An-26, а также зарубежные модели ATR-72 и Bombardier Dash 8. Самолет полностью оснащен российскими системами, включая турбовинтовые двигатели TV7-117ST-01, и адаптирован для работы в условиях Арктики.