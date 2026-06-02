Акция Amazon Prime Дай 2026 пройдет с 23 по 26 июня

·47·Технологии
Акция Amazon Prime Дай 2026 пройдет с 23 по 26 июня
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Компания Amazon во вторник объявила, что ее ежегодное традиционное мероприятие Приме Дай пройдет в этом году с 23 по 26 июня. В этом году сезон скидок начинается немного раньше обычного, так как Приме Дай, как правило, проводился в июле. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно официальному блогу компании, участники Приме смогут приобрести товары ведущих брендов, трендовые продукты и эксклюзивные товары Amazon по доступным ценам. Также будут представлены новые продукты питания, летние принадлежности и товары для учебного сезона с услугой быстрой и бесплатной доставки.

Если раньше Приме Дай в основном ассоциировался с покупкой дорогих и роскошных товаров, то в последние годы покупатели больше внимания уделяют товарам повседневного спроса. Представители Amazon сообщили телеканалу КНБК, что в этом году продукты питания и товары для дома займут центральное место в акции.

Такая стратегия выглядит логичной в текущей экономической ситуации. По данным Мичиганского университета, потребительские настроения в США в мае упали до рекордно низкого уровня из-за сложных экономических условий. Несмотря на это, во время прошлогоднего Приме Дай американские ритейлеры зафиксировали объем онлайн-продаж в размере 24,1 миллиарда долларов.

AmazonPrime DayE-commerceСкидкиТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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