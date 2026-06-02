Возвращение в 2021 год: GeForce RTX 3060 снова в продаже

Компания Колорфул возобновила поставки видеокарт GeForce RTX 3060 12GB на китайский рынок. Согласно данным ресурса Боард Чаннелс Форумс, модель Колорфул Баттле Аксе GeForce RTX 3060 ДУО 12Г В2 снова появилась на прилавках. Пока объемы поставок ограничены, на каждый регион выделено по несколько десятков карт, однако компания планирует наладить еженедельную систему поставок. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Цена этой видеокарты для партнеров установлена на уровне 2200 юаней (около $325). В официальном магазине Колорфул она продается за 2349 юаней или около $347. Интересно, что эта цена даже выше, чем на момент дебюта пять лет назад. Как указано на странице товара, заказы начнут отправляться с этой недели и дойдут до владельцев к 5 июня.

Возвращение модели RTX 3060 12GB на рынок подтверждает слухи о том, что NVIDIA возобновляет производство этих графических процессоров. Вскоре ожидается появление новых партий от таких брендов, как ASUS, МСИ и Галакс. Напомним, что GeForce RTX 3060 12GB впервые вышла в 2021 году с рекомендованной ценой $329 и стала самой популярной видеокартой среди пользователей Стеам.

Данные Боард Чаннелс Форумс обычно предоставляются сотрудниками компаний-производителей видеокарт и системными интеграторами, поэтому утечки из этого источника часто подтверждаются. Также вчера компания AMD официально представила свою модель Ryzen 7 5800Кс3Д 10т Анниверсарй Эдитион.