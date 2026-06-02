Компания Anthropic объявила о расширении программы Проджект Глассвинг. Эта инициатива направлена на поиск уязвимостей в критически важном программном обеспечении с помощью специализированной модели искусственного интеллекта Claude Мйтос Превиев. За первые недели проекта участникам удалось обнаружить более 10 тысяч критических и высокоопасных уязвимостей. Теперь количество организаций в программе будет увеличено с 50 до 200. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Проджект Глассвинг изначально начинался как закрытое сотрудничество между Anthropic, разработчиками ПО с открытым исходным кодом и государственными структурами. Участники получают доступ к специально настроенной модели Claude Мйтос Превиев для поиска ошибок безопасности в крупных кодовых базах. Новая волна расширения охватит 150 дополнительных организаций из более чем 15 стран, работающих в сферах энергетики, здравоохранения и связи.

По мнению экспертов Anthropic, в ближайшие 6–12 месяцев модели уровня Мйтос появятся и у других разработчиков. Это может привести к резкому росту числа кибератак и их усложнению. Компания подчеркивает, что проблема смещается от поиска уязвимостей к их быстрому устранению. С этой целью был представлен продукт Claude Секуритй, который служит для автоматического анализа кода и подготовки исправлений.

В настоящее время участники программы используют модель Claude Мйтос Превиев не только для поиска уязвимостей, но и для проведения тестов безопасности и модернизации устаревшего программного обеспечения. Anthropic планирует в будущем сделать эти возможности доступными для всех специалистов по киберзащите. По мере роста возможностей искусственного интеллекта скорость адаптации защитников становится ключевым фактором безопасности цифровой инфраструктуры.