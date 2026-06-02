Anthropic с помощью искусственного интеллекта обнаружила более 10 тысяч уязвимостей

·44·Технологии
Anthropic с помощью искусственного интеллекта обнаружила более 10 тысяч уязвимостей
Аудиоверсия

Компания Anthropic объявила о расширении программы Проджект Глассвинг. Эта инициатива направлена на поиск уязвимостей в критически важном программном обеспечении с помощью специализированной модели искусственного интеллекта Claude Мйтос Превиев. За первые недели проекта участникам удалось обнаружить более 10 тысяч критических и высокоопасных уязвимостей. Теперь количество организаций в программе будет увеличено с 50 до 200. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Проджект Глассвинг изначально начинался как закрытое сотрудничество между Anthropic, разработчиками ПО с открытым исходным кодом и государственными структурами. Участники получают доступ к специально настроенной модели Claude Мйтос Превиев для поиска ошибок безопасности в крупных кодовых базах. Новая волна расширения охватит 150 дополнительных организаций из более чем 15 стран, работающих в сферах энергетики, здравоохранения и связи.

По мнению экспертов Anthropic, в ближайшие 6–12 месяцев модели уровня Мйтос появятся и у других разработчиков. Это может привести к резкому росту числа кибератак и их усложнению. Компания подчеркивает, что проблема смещается от поиска уязвимостей к их быстрому устранению. С этой целью был представлен продукт Claude Секуритй, который служит для автоматического анализа кода и подготовки исправлений.

В настоящее время участники программы используют модель Claude Мйтос Превиев не только для поиска уязвимостей, но и для проведения тестов безопасности и модернизации устаревшего программного обеспечения. Anthropic планирует в будущем сделать эти возможности доступными для всех специалистов по киберзащите. По мере роста возможностей искусственного интеллекта скорость адаптации защитников становится ключевым фактором безопасности цифровой инфраструктуры.

AnthropicClaudeProject GlasswingКибербезопасностьИскусственный Интеллект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram